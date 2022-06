Schiphol mag straks minder vliegtuigen laten landen en opstijgen. Het maximum ligt nu nog op 500.000 vluchten per jaar, maar dat moet van het kabinet per november 2023 terug naar jaarlijks 440.000. Dat is vrijdag besloten in de ministerraad.

Schiphol moet inkrimpen, omdat omwonenden kampen met geluidsoverlast en gezondheidsproblemen. Ook is het niet goed voor de omliggende natuur, vindt het kabinet.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Vorige week kwam al naar buiten dat deze plannen op tafel liggen. Als alles volgens planning verloopt, wordt het nieuwe plafond in november volgend jaar van kracht.

Met een maximum van 440.000 vluchten per jaar kan Schiphol het internationale netwerk van bestemmingen in stand houden, denkt minister Mark Harbers (Infrastructuur).

De bewindsman onderstreept het belang van een goede, internationale luchthaven voor de economie en het vestigingsklimaat, maar ook dat van een gezonde en prettige leefomgeving.

Moeilijke boodschap voor Schiphol

Harbers noemt het besluit "helaas een moeilijke boodschap" voor de luchtvaart. Hij is zich ervan bewust dat die nog maar net herstellende is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. De minister belooft alle belanghebbenden, van omwonenden tot luchtvaartmaatschappijen, de komende tijd te betrekken bij de uitwerking van de plannen.

De verplichte krimp heeft niets te maken met de huidige drukte op de luchthaven. Vanwege een tekort aan personeel moeten diverse luchtvaartmaatschappijen deze zomer vluchten vanaf Schiphol schrappen of wijzigen. Het plan om straks minder vliegbewegingen op de luchthaven toe te staan, was er al langer.

Schiphol en KLM balen van krimp

Schiphol geeft aan niet gelukkig te zijn met de nieuwe plannen. "De plannen van het kabinet, zoals nu gepresenteerd, leiden tot grote onzekerheid en veel blijft onduidelijk. We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk", aldus het bedrijf in een statement.

Liever wil de luchthaven een "goed doordachte aanpak die leidt tot het beoogde doel: het verbinden van Nederland met de wereld met een steeds stiller en schoner Schiphol. Dat geeft zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen: omwonenden, overheden en luchtvaartsector."

KLM, de belangrijkste gebruiker van Schiphol, noemt de krimp dramatisch en zegt overvallen te zijn door het besluit. Zij wijzen onder meer op het feit dat de hubfunctie van Schiphol hiermee wordt ondermijnd.

Besluit over Lelystad Airport is uitgesteld

Een besluit over de opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten is door het kabinet met twee jaar uitgesteld. Eerst moet de luchthaven een natuurvergunning krijgen en moet het probleem met zogenoemde laagvliegroutes worden opgelost.

Hoewel het politieke draagvlak voor Lelystad Airport de afgelopen jaren grotendeels is verdwenen, wil Harbers niets weten van afstel. Hij blijft erbij dat het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad kan bijdragen aan het behoud van de netwerkfunctie van Schiphol. De luchthaven zelf laat weten teleurgesteld te zijn dat het besluit is uitgesteld.