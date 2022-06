Pensioenfonds PFZW verhoogt vanaf juli de pensioenuitkeringen met 2,7 procent. Het fonds volgt daarmee ambtenarenfonds ABP en metaalfonds PME, die eerder deze week eveneens bekend maakten de pensioenen op te schroeven.

Het zorgfonds, na ABP de grootste van Nederland, verhoogt ook de hoeveelheid geld die het opzij zet voor degenen die nu hun pensioen nog aan het opbouwen zijn. Het gaat dan eveneens om een verhoging van 2,7 procent.

Het is voor het eerst in jaren dat het fonds voor ex-zorgpersoneel de pensioenen verhoogt. Dit was jarenlang niet mogelijk omdat de financiële situatie van PFZW het niet toeliet, wat trouwens ook gold voor veel andere fondsen.

Dat dit nu wel kan, komt mede door gewijzigde regels voor de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is een indicator van hoe een pensioenfonds er nu en in het recente verleden financieel voor stond. Deze indicator moest tot voor kort 110 procent zijn, maar die drempel is gewijzigd naar 105 procent.

Omdat PFZW nét boven deze kritieke grens zit, is een verhoging van de pensioenen mogelijk. Wel wijst het fonds erop dat door de verhoging zijn financiële positie verslechtert. Of er daarom aan het einde van het jaar opnieuw een flinke verhoging komt, is maar de vraag.