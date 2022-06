Duitsland wil delen van de gaspijpleiding Nord Stream 2 gaan gebruiken voor een terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng), meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De leiding verbindt Rusland via de Oostzee met Duitsland, maar is vanwege de oorlog in Oekraïne nooit volledig in gebruik genomen.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken overweegt het deel van het pijpleidingsysteem dat zich op Duits grondgebied bevindt, af te snijden van de rest van de pijpleiding. De leidingen in het Duitse deel zouden dan worden omgebouwd tot een aansluiting voor een terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas.

Nord Stream 2 is sinds eind vorig jaar klaar voor gebruik, maar wachtte nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet begin dit jaar weten dat hij de ingebruikname van de pijplijn niet zal certificeren vanwege de oorlog in Oekraïne. Het land kondigde ook aan snel niet meer afhankelijk te willen zijn van Russisch gas.

Duitsland liet donderdag weten dat ze in de alarmfase van het nationale gascrisisplan zitten, doordat Rusland de gastoevoer naar het land steeds meer afknijpt. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom levert sinds vorige week nog maar zo'n 40 procent van de normale hoeveelheid gas via Nord Stream 1, de voor Duitsland belangrijkste pijpleiding voor Russisch gas.

Gazprom, de eigenaar van de pijpleiding, liet in mei al weten delen van Nord Stream 2 te gaan gebruiken voor de levering van gas aan regio's in het noordwesten van Rusland.