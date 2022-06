De overheid had in het eerste kwartaal van dit jaar een begrotingsoverschot van 7 miljard euro, meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Het is de eerste keer sinds 2020 dat de overheid weer zwarte cijfers schrijft. Dat komt door de forse economische groei die voor meer belastinginkomsten zorgde.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de Nederlandse economie amper, maar afgelopen jaar kon ons land wel de grootste groei in meer dan twintig jaar optekenen. Dat was vooral te danken aan meer export en hogere consumptie van huishoudens. Die hogere consumptie zette zich de eerste drie maanden van dit jaar door, waardoor bedrijven recordwinsten optekenden.

De combinatie van dat alles leidde tot meer belastinginkomsten, wat de begroting uit het rood haalde, legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit.

In 2020 had Nederland nog een tekort van 34 miljard euro. Dat kwam toen vooral door de forse steunpakketten die de overheid moest geven aan bedrijven vanwege de verplichte sluiting, terwijl er amper belastingen binnenkwamen. Die subsidies liepen ook nog vorig jaar en de eerste drie maanden van dit jaar door, maar de impact op de begroting was volgens Van Mulligen veel kleiner door de forse groei.

Ook de schuld daalde met 3 miljard euro naar 446 miljard euro. Dat is 50,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de meestgebruikte maatstaf voor de economische activiteit in een land. Een jaar geleden bedroeg die schuld nog 55 procent van het bbp. De EU verplicht landen om hun schuld onder 60 procent van het bbp te houden.