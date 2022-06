We hebben in juni voor het eerst sinds de laatste lockdown minder geld uitgegeven. Dat concludeert het economisch bureau van ING vrijdag op basis van eigen cijfers. De bank ziet dat als een eerste signaal dat de consument het de komende tijd mogelijk wat rustiger aan doet.

Uit de cijfers van ING blijkt dat we in juni zo'n 3 procent minder geld uitgaven dan in mei. De bank ziet dat vooral de uitgaven in non-food winkels iets afnamen. In restaurants en cafés wordt nog wel "als normaal" besteed, schrijft ING.

De cijfers komen in dezelfde week als waarin het statistiekbureau CBS aangaf dat het vertrouwen in de economie nog nooit zo laag lag. Dat beperkte vertrouwen heeft alles te maken met het steeds duurder wordende leven. Daardoor worden grote aankopen zo veel mogelijk uitgesteld.

De verminderde consumentenbetalingen van ING kunnen daar een gevolg van zijn. De bank benadrukt zelf ook dat ze er vroeg bij is, maar zegt "er niet omheen te kunnen dat we voor het eerst na de laatste lockdown en het begin van de Oekraïneoorlog ook een concreet signaal waarnemen, waaruit blijkt dat de consument de hand mogelijk wat meer op de knip houdt", aldus ING.

Hoewel de bank dus niet zeker is of dit signaal al echt duidt op iets structureels, verwacht ze wel dat de Nederlandse economie het moeilijker krijgt in de tweede helft van dit jaar. Vooral de torenhoge energierekeningen zullen ervoor zorgen dat we steeds minder geld overhouden voor andere uitgaven.