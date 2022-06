Luchtvaartmaatschappij Transavia moet passagiers bij geschrapte vluchten hun geld teruggeven, een vlucht aanbieden op dezelfde dag of hen laten kiezen op welk ander moment ze willen vliegen, zegt de Consumentenbond vrijdag. Nu zijn de opties geld terug of een vlucht na de zomer en dat druist in tegen Europese regels. Transavia laat in een reactie weten dat reizigers altijd kunnen omboeken als ze een alternatieve vlucht zien bij de maatschappij.

Tussen 7 juli en 14 augustus schrapt Transavia 240 vluchten op Schiphol, liet de vliegmaatschappij eerder deze week weten. Dat is zo'n 10 procent van de vluchten die Transavia in die periode zou laten vertrekken vanaf de Amsterdamse luchthaven. Gedupeerde passagiers krijgen de opties om hun geld terug te vragen of na de zomer te vliegen.

"Transavia zegt dat het niet iedereen een vervangende vlucht kan bieden. Maar het informeert zijn klanten niet over de mogelijkheid om zelf een andere vlucht voor te stellen, desnoods van een andere maatschappij. Zo kunnen veel mensen toch nog op hun vakantiebestemming komen", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

De Europese regels rond passagiersrechten schrijven voor dat reizigers bij een geschrapte vlucht mogen kiezen of ze hun geld terug willen, een vlucht willen nemen op dezelfde dag of een vlucht willen nemen op een zelf gekozen ander moment. Als Transavia daar zelf niet voor kan zorgen, kan dat ook via een andere maatschappij en dan moet Transavia de extra kosten betalen.

Transavia herkent zich niet in bericht Consumentenbond

Transavia zegt zich niet te herkennen in het artikel van de Consumentenbond. "Alle passagiers van wie de vlucht geannuleerd of gewijzigd is, kunnen omboeken als ze bij ons een alternatieve vlucht zien. Bijvoorbeeld omdat er stoelen vrijkomen van passagiers die voor een terugbetaling kiezen", zegt een woordvoerder van de vliegmaatschappij tegen NU.nl. Transavia raadt passagiers aan om contact op te nemen met de klantenservice.

Het bedrijf annuleert de vluchten op verzoek van Schiphol, omdat de luchthaven kampt met personeelstekorten tijdens de zomermaanden. Ook easyJet schrapt vluchten. KLM blijft evenveel vliegen, maar zal minder tickets verkopen in juli en augustus.