Veel vakantiegangers weten nog steeds niet of hun vlucht vanaf Schiphol binnenkort doorgaat. Zelfs nog niet iedereen die in juli weg wil, heeft al duidelijkheid. En zekerheid over augustus is er al helemaal niet. Dat komt doordat Schiphol laat met de beperking van het aantal reizigers kwam en de gevolgen voor de vliegmaatschappijen en reisorganisaties nog maar deels bekend zijn. Die hebben dus nog een puzzel op te lossen.

"We gaan ervan uit dat mensen die in juli op vakantie gaan, uiterlijk volgende week weten waar ze aan toe zijn. Voor vakanties in augustus zal dat begin juli zijn", zegt directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR tegen NU.nl.

Dat komt doordat voor die maand nog niet bekend is welke vliegmaatschappij per dag hoeveel stoelen moet opgeven. Voor juli, de allerdrukste maand, is dat inmiddels wel duidelijk en bekend bij de betrokken partijen. Maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen en touroperators nog bedenken hoe ze dat in de praktijk invullen.

Zo kunnen vluchten worden verplaatst naar een andere locatie of een ander moment of geschrapt worden.

In juli komen 755.000 stoelen vanaf Schiphol te vervallen. "Een deel daarvan is verkocht, een deel nog niet", zegt Oostdam. Het kan zelfs zo zijn dat nog nieuwe reizen verkocht worden, terwijl anderen hun vakantie in rook zien opgaan.

Het maakt ook uit bij wie je geboekt hebt

Waar je de reis hebt geboekt, bepaalt ook wanneer je wat hoort. Zo weten reizigers die direct bij Transavia hebben geboekt al waar ze aan toe zijn, in ieder geval bij de vluchten tot half augustus. Maar wie bij een reisbureau een vakantie heeft geboekt en met Transavia vliegt, weet dat nog niet in alle gevallen.

Touroperators die ook eigen vliegtuigen hebben, zoals Corendon en TUI, kunnen klanten wel verzekeren dat die vluchten doorgaan. Corendon was er vlug bij om vluchten naar Rotterdam te verplaatsen. "Als mensen daarvandaan vliegen, regelen we ook vervoer daarheen en terug voor ze", zegt Corendon-topman Steven van der Heijden.

Ook TUI heeft vluchten verplaatst. Maar wanneer alle partijen horen of en welke vluchten voor augustus geschrapt moeten worden, weet nog niemand. "We sluiten niet uit dat we nog meer moeten annuleren", aldus Transavia. Welke en hoeveel vluchten van easyJet vervallen, is zowel voor juli als augustus nog niet bekend.

"We zien de verkoop van vliegreizen nu dalen", zegt Oostdam van de ANVR. "Mensen mijden Schiphol en pakken liever de auto. We lijden dus niet alleen schade door de reizen die geannuleerd zijn, maar ook van reizen die we niet eens meer kunnen verkopen."