Ambtenarenfonds ABP verhoogt vanaf volgende maand de pensioenen. Het gaat om een verhoging van 2,39 procent voor zo'n 975.000 gepensioneerden die in het verleden als ambtenaar werkten, maakt het fonds donderdag bekend. Daarmee sluit het zich aan bij metaalfonds PME dat woensdag al met een verhoging kwam.

De verhoging houdt in dat wie 1.000 euro netto per maand ontvangt, voortaan 24 euro per maand extra krijgt. De gepensioneerden van ABP krijgen bovendien een extra nabetaling van 1,2 procent over de eerste zes maanden van dit jaar.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat het ambtenarenfonds de pensioenen verhoogt. Toen ging het om een minimale verhoging. De laatste indexatie was in 2008.

Verhoging mogelijk door nieuwe regels

De nieuwe verhoging is mogelijk doordat de regels onlangs zijn gewijzigd. Fondsen moesten tot voor kort een beleidsdekkingsgraad van 110 procent hebben, maar dat is onlangs verlaagd naar 105 procent.

De beleidsdekkingsgraad zegt iets over hoeveel geld het fonds de afgelopen tijd in kas had en nu nog steeds heeft. ABP zit ruim boven de kritieke grens, waardoor een verhoging mogelijk is.

Voor degenen die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn, komt er ook een verhoging aan, van eveneens 2,39 procent.

ABP zegt tegen het einde van het jaar te kijken of er een nieuwe verhoging in zit. Dat hangt af van hoe het fonds er eind oktober financieel voor staat en van de inflatie dit jaar.

Andere grote fondsen, zoals zorgfonds PFZW en metaalfonds PMT, komen op een later moment met informatie over een eventuele verhoging van de pensioenen.