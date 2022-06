Tuinbouwexpo Floriade in Almere trekt fors minder bezoekers dan gehoopt. Mede daardoor kost het evenement de gemeente Almere 34 miljoen euro meer dan gepland. Dat hebben de gemeente en Floriade B.V. donderdag bekendgemaakt, meldt Omroep Flevoland.

Floriade heeft sinds de opening op 14 april 232.500 bezoekers over de vloer gehad. Dat is maar een derde van het aantal waar de organisatie na twee maanden op had gehoopt. Daardoor is het oorspronkelijke doel van in totaal twee miljoen bezoekers niet langer haalbaar, zegt Floriade B.V. Het doel is nu teruggeschroefd naar 1,2 miljoen. Het evenement stopt op 9 oktober.

Uit onderzoek blijkt dat er minder mensen komen, doordat ze de toegangsprijs te hoog vinden. Zeker in deze tijd van hoge inflatie is dat een bezwaar. Daarnaast heeft de pandemie ervoor gezorgd dat mensen minder vaak een dagje uitgaan. Ook speelt mee dat de expo vlak na de opening nog niet helemaal af was, waardoor veel potentiële bezoekers niet zijn gekomen.

De kosten zijn ook hoger doordat het evenement aangepast moest worden vanwege de coronapandemie. Dit alles zorgt ervoor dat de kosten 33,8 miljoen euro hoger uitvallen dan gepland. Boven op de al geraamde uitgaven van 41,5 miljoen euro leidt dit tot een totale kostenpost van zo'n 75 miljoen euro voor Almere.

De gemeente is nog met de provincie en het Rijk in overleg over of ze willen bijdragen aan de extra uitgaven. Maar volgens de lokale omroep hebben die eerder al gezegd dat niet van plan te zijn.