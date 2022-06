Bij reisorganisatie TUI Nederland gaan alle vakanties waarbij mensen vliegen met een TUI-vlucht door. Het grootste deel daarvan vertrekt zoals gepland vanaf Schiphol. De touroperator kan nog geen duidelijkheid geven over reizen die geboekt zijn bij TUI, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vliegtuig van Transavia, KLM of een andere maatschappij.

Dat heeft TUI Nederland bekendgemaakt. De organisatie zegt het te betreuren dat juist in de vakantiemaanden minder gevlogen kan worden vanaf Schiphol. "Het gaat om al veel eerder geboekte vakanties en deze mensen verkeren nu in onzekerheid."

TUI verkoopt vakantiereizen waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vliegtuigen, maar ook reizen waarbij gevlogen wordt met KLM, Transavia of andere luchtvaartmaatschappijen. "Wij zijn op dit moment een ingewikkelde puzzel in elkaar aan het leggen", aldus een woordvoerder van TUI.

Wanneer vluchten niet doorgaan, zoekt TUI wel naar alternatieven, belooft de woordvoerder.

Voorlopig kan de organisatie zeggen dat alle eigen vluchten doorgaan en het grootste deel daarvan ook vanaf Schiphol vertrekt. Dat geldt in ieder geval voor vakanties naar het Caribisch gebied. Andere eigen vluchten kunnen verplaatst worden naar andere luchthavens.

Beperkte groep vakantiegangers Sunweb vanaf ander vliegveld of andere dag

Sunweb laat weten dat de reizen die zijn geboekt via de merken Sunweb, Eliza was here, GOGO en Primavera doorgaan voor vertrek tot en met 14 augustus zijn veiliggesteld. Een beperkte groep reizigers zal van een andere luchthaven vliegen of op een andere dag moeten reizen.

Bij de vakanties van Sunweb wordt overwegend gevlogen met Transavia. Het is nog niet bekend wat deze maatschappij doet met de vluchten na half augustus.