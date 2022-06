Duitsland heeft donderdag de alarmfase van zijn gasnoodplan geactiveerd uit vrees voor een tekort komende winter, laat economieminister Robert Habeck donderdag weten. Het land trekt 15 miljard euro uit om de gasvoorraden aan te vullen.

Ook wordt er een soort veiling uitgeschreven waarbij bedrijven tegen elkaar kunnen opbieden om zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk gas te besparen. Daar krijgen ze dan subsidies voor. In ons land werd eerder deze week een soortgelijke maatregel ingevoerd. Een clausule waarbij bedrijven kostenstijgingen onmiddellijk mogen doorrekenen aan consumenten wordt nog niet geactiveerd.

Rusland is de afgelopen maanden druk bezig met het afsluiten van de gastoevoer naar westerse landen. Naar vijf landen, waaronder Nederland, is de gaskraan volledig dichtgedraaid, zeven andere landen krijgen minder gas, meldt Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans donderdag.

Tien landen, waaronder Nederland, hebben de afgelopen weken de eerste van drie fases van het gasnoodplan geactiveerd. In ons land houdt dat in dat bedrijven dagelijks moeten rapporteren over hun gasleveringen en -voorraden. Als die te laag worden, wordt de tweede fase geactiveerd. Ook voert het kabinet een campagne om huishoudens aan te zetten tot het minder verbruiken van gas.

Alle EU-lidstaten zijn verplicht een plan te hebben met wat ze gaan doen als de gasleveringen stilvallen. Dat begint met waarschuwingscampagnes. In het uiterste geval worden er bedrijven of hele gebieden van het gas afgesloten.