Volgens topman Elon Musk verliezen nieuwe fabrieken van het automerk Tesla miljarden dollars. De fabrieken in Duitsland en Texas kampen met te hoge kosten en problemen in de toeleveringsketen.

Het gaat om de nieuwe Tesla-fabrieken in het Duitse Grünheide en in het Amerikaanse Austin (Texas). In gesprek met de Tesla Owners of Silicon Valley, een club van Tesla-bezitters, noemde Musk beide fabrieken "gigantische geld verbrandende ovens".

Met name de batterijtekorten voor elektrische auto's zorgen voor grote problemen. "De focus ligt nu op het draaiende houden van de fabrieken, zodat ze niet failliet gaan", aldus de multimiljardair.

Eerder gaf Musk aan dat er banen bij Tesla zouden verdwijnen, om zo kosten te besparen. Hij zou een "superslecht gevoel" hebben over de economie. Als gevolg daarvan zou de ondernemer van plan zijn om 10 procent van het personeel te ontslaan.