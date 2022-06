Energieleveranciers moeten duidelijk communiceren over de btw-verlaging op energie vanaf 1 juli en klanten moeten die ook duidelijk merken in hun portemonnee, zegt consumentenwaakhond ACM donderdag. Aanbieders mogen ook geen stuntaanbiedingen doen met de verlaging, die voorlopig slechts geldt tot het einde van dit jaar.

Om de hoge energieprijzen voor Nederlandse huishoudens ietwat te temperen, verlaagt het kabinet de btw op elektriciteit van gas volgende maand van 21 naar 9 procent. Die verlaging geldt tot het einde van dit jaar, tenzij het kabinet binnenkort besluit om ze te verlengen.

De ACM wil dat het voor mensen duidelijk is hoe leveranciers dit doorrekenen en dat het ook duidelijk zichtbaar is in onze portemonnee. "Een verlaging van het maandbedrag is daar een goede manier voor, maar wij kunnen niet opleggen aan energiebedrijven hoe ze dit moeten doen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een aantal leveranciers de verlaging doorvoert in de maandbedragen, maar bij de meesten komt de lagere btw pas bij de eindafrekening aan bod.

Daarnaast vraagt de waakhond dat energiebedrijven de btw-verlaging niet gebruiken om zogenaamde stuntaanbiedingen te doen met een lagere prijs. "Als aanbieders nieuwe contracten aanbieden, moeten ze blijven rekenen met 21 procent btw, want de verlaging geldt maar voor zes maanden. Daarna gaat de prijs dus weer omhoog en mensen zijn over het algemeen langer dan zes maanden klant bij een energiebedrijf", besluit de woordvoerder.