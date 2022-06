De roep om Nederland en de EU minder afhankelijk te maken van China klinkt steeds luider. Het land zou te veel macht krijgen en er zijn veiligheidsrisico's aan verbonden, klinkt het argument. Het Centraal Planbureau (CPB) en het statistiekbureau CBS erkennen dat donderdag in een studie, maar voegen eraan toe dat het afbouwen van die handel niet goedkoop zal zijn.

De Nederlandse overheid heeft onlangs een Chinees bedrijf uitgesloten van een aanbesteding voor de bouw van elektriciteitsinfrastructuur in de Noordzee uit angst dat China sensoren zou verstoppen in de leidingen, maakte NU.nl donderdag bekend. Daarmee kan het land toegang krijgen tot gevoelige informatie.

Het is niet de eerste keer dat er veiligheidszorgen opduiken rond de verwevenheid tussen Nederland en China. Het CPB en het CBS bevestigen in een studie dat die zorgen niet onterecht zijn. Daarnaast zijn er geopolitieke risico's voor de afhankelijkheid van het Aziatische land.

Maar als we die handel willen afbouwen zal dat ons wel wat kosten, zeggen de rekenmeesters. De Nederlandse export is 2,6 procent hoger dankzij de samenwerking met China en was in 2020 goed voor 66.000 banen. De volledige EU heeft een exportvoordeel van 1,8 procent door China. Dat kan allemaal in één klap verloren gaan als we de samenwerking opzeggen.

Los daarvan zou de zoektocht naar nieuwe leveranciers of het terughalen van productiecapaciteit uit China leiden tot eenmalige transitiekosten die hoog kunnen oplopen. Hoe hoog precies is moeilijk in te schatten.

De samenwerking tussen Nederland en China richt zich voor een groot deel op halfgeleiders voor computerchips. Met ASML en en NXP heeft ons land een aantal grote chipbedrijven. Maar juist met die producten zijn er grote veiligheidsrisico's omdat ze vol sensoren zitten.

Daarom komt er vanuit politieke hoek al langer de roep om minder afhankelijk te worden van het land. "Nederland zal de geopolitieke risico's en de kosten van de afbouw tegen elkaar moeten afwegen", zeggen de onderzoekers.

Daarnaast voert ons land onder meer staal, elektrische apparaten en steenkool in vanuit het Aziatische land.