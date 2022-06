Het openbaar vervoer wordt weer vaker gebruikt sinds de meeste coronamaatregelen in februari zijn opgeheven. Maar vergeleken met de periode voor de pandemie is het nog altijd rustiger in de treinen, bussen, metro's en trams. Dat meldt het statistiekbureau CBS op basis van gegevens van ov-chipkaartbedrijf Translink.

In mei dit jaar werd er 83,5 miljoen keer ingecheckt bij het openbaar vervoer met een ov-chipkaart. Dat is 64 procent meer vergeleken met dezelfde maand in 2021, maar 23 procent minder dan in mei 2019.

Eind februari zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven, waaronder ook de 1,5 metermaatregel. Een maand later, op 23 maart, mochten ook in het openbaar vervoer de mondkapjes af.