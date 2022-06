Vluchten die misschien niet doorgaan, corona dat weer de kop opsteekt én een niet zo lang geleden aangeschafte caravan, boot of camper 'voor de deur'. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de vakantie weer in eigen land door te brengen. De zomer van 2022 kan weleens de boeken ingaan als het beste jaar ooit voor het toerisme in Nederland.

Dat stelt HISWA-RECRON, de brancheorganisatie voor campings, vakantieparken en bootminnend Nederland, op basis van wat er al gereserveerd is. "Mensen kiezen voor zekerheid", zegt directeur Geert Dijks van de brancheorganisatie. "Ook in andere Europese landen zijn er problemen op de vliegvelden, daar kunnen wij van profiteren."

Op basis van de boekingen die tot dusver zijn gedaan bij de campings, parken en jachthavens, denkt HISWA-RECRON dat deze zomer nog beter wordt dan die van 2019. "Dat was tot dusver het topjaar, maar dat wordt nu overstegen als er geen hele gekke dingen meer gebeuren."

Natuurhuisje.nl, met bijna twintigduizend vakantiehuisjes waarvan circa een derde in Nederland, ziet dat het aantal lastminuteboekingen een vlucht neemt. "Er wordt nu heel veel geboekt voor een vakantie binnen een periode van zes weken. En dan vooral voor een verblijf in Nederland", zegt Dick Vulto van het platform.

Mensen kiezen eieren voor hun geld

"Mensen hebben afgewacht en kiezen nu toch eieren voor hun geld, lijkt het. Ze willen niet in de rij op Schiphol staan. Vakantie in eigen land werd populair tijdens de pandemie en dat is velen ook goed bevallen", vertelt Vulto.

Dijks van HISWA-RECRON wijst erop dat de verkoop van campers, caravans en bootjes ook alle records heeft gebroken tijdens de coronacrisis. "Dat was in heel Europa het geval en wie een caravan, camper of boot heeft, zal die ook gebruiken." Dijks verwacht dan ook dat veel vakantiegangers uit omringende landen Nederland deze zomer goed weten te vinden.

"Het aantal Duitsers dat een huisje in Nederland heeft geboekt, is verviervoudigd", zegt Vulto van Natuurhuisje.nl. Dat is op zich geen enorme prestatie. "Want," legt Vulto uit, "die waren heel huiverig om de grens over te gaan, dat lag vorig jaar helemaal op zijn gat."