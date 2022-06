Pensioenfonds PME verhoogt volgende maand voor het eerst in veertien jaar de pensioenen. Het gaat om een kleine verhoging van 1,29 procent voor zo’n 167.000 mensen die hebben gewerkt in de metaal en elektrotechnische sector. Dat heeft het fonds woensdag bekendgemaakt.

PME kan dit doen door nieuwe regels. Fondsen mogen sinds kort de pensioenen verhogen als ze een beleidsdekkingsgraad van 105 procent hebben, dat was tot voor kort 110 procent. De beleidsdekkingsgraad zegt iets over hoe goed de financiële situatie van een fonds de afgelopen twaalf maanden was en PME zit boven de kritieke grens. Dit betekent dat ze genoeg geld in kas hebben om een verhoging door te voeren.

De verwachting is dat andere grote fondsen het voorbeeld van PME volgen. Zo heeft ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, eerder al gezegd niets liever te willen dan de pensioenen te verhogen. Hierover komt waarschijnlijk later deze maand meer duidelijkheid.

De aangekondigde verhoging van PME staat overigens in schril contrast met de huidige inflatie. Zo waren de prijzen van goederen en diensten vorige maand 8,8 procent hoger dan een jaar eerder.