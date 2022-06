Chinese huizenverkopers zijn wanhopig sinds de ondergang van vastgoedreus Evergrande en nemen extreme maatregelen om kopers aan te trekken. Zo zijn er bedrijven die graan en knoflook als betaalmiddel accepteren. Eén bedrijf geeft zelfs varkens weg aan iedereen die een huis koopt.

Het gaat al een tijd niet goed met de Chinese vastgoedsector. Vorig jaar belandde het grootste bouwbedrijf van het land, Evergrande, op het randje van het faillissement en dat heeft de hele branche meegesleurd. Daar komt bij dat de Chinese woningmarkt al zo verzadigd is dat er weinig kopers zijn.

Daardoor moeten bedrijven creatieve oplossingen bedenken om te overleven. Central China Real Estate, het grootste vastgoedbedrijf in de provincie Henan, kondigde onlangs op sociale media aan dat aanbetalingen tot 160.000 yuan (22.662 euro) in graan mogen gedaan worden. Eerder zei het bedrijf ook al look te accepteren als aanbetaling voor een specifiek project in de stad Qi.

"We hebben beslist om lookboeren in Qi te ondersteunen als er weer een lookseizoen aankomt. We helpen boeren met liefde en maken het hen makkelijker om huizen te kopen", schreef het bedrijf op WeChat, een Chinees sociaal netwerk. Niet toevallig is de Henan-regio een grote producent van knoflook en graan.

Ondertussen heeft het bedrijf de advertenties verwijderd.

Een ander bedrijf, Poly Real Estate, zegt dat het iedereen die een huis koopt van zijn project in de stad Lianyungang een gratis varken van 100 kilogram geeft. "Koop een huis en krijg 200 kati Peppa Pig", adverteert het bedrijf, waarmee het verwijst naar het Britse cartoonvarkentje.

Een kati is een Chinese inhoudsmaat en komt overeen met 500 gram. 100 kilo varken is zo'n 193 euro waard in China momenteel.

De Chinese huizenverkoop is tussen januari en mei 31,5 procent ingezakt en in mei werden er in vergelijking met een jaar geleden 59 procent minder huizen verkocht.