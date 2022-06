Het Duitse spoorwegnetwerk en de verouderde treinen van Deutsche Bahn (DB) worden vanaf 2024 onder handen genomen. Daar is een hoop geld voor nodig, maar hoeveel precies is nog niet bekend.

Onder andere de drukbereden verbindingen tussen de grote steden als Frankfurt, Hamburg en Munchen krijgen een opknapbeurt.

Spoorbedrijf DB zal de treinen op die routes moderniseren. De treinen zijn niet meer van deze tijd en vallen ook geregeld uit. De vervanging van de treinen moet in 2030 voltooid zijn.

DB verhoogt ook zijn jaarlijkse onderhoudsbudget met 'honderden miljoenen' per jaar. Het spoor is een speerpunt in Duitsland om de CO2-uitstoot terug te brengen.