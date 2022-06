Transavia annuleert tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten vanaf Schiphol vanwege de beperkingen die de luchthaven heeft opgelegd om extreme drukte tegen te gaan. Ruim dertienduizend boekingen worden hierdoor getroffen.

Voor 70 procent van de geschrapte vluchten is een vervangende vlucht gevonden, bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. Van de overige 30 procent is het ticket geannuleerd.

Bij het schrappen van vluchten op Schiphol heeft Transavia "onder andere gekeken naar vluchten waar vaker op een dag op wordt gevlogen en vluchten die ook via andere luchthavens te bereiken zijn", staat in een verklaring. "De passagiers voor wie er geen alternatief was, ontvangen direct een teruggave van de ticketkosten of kunnen hun reis uitstellen tot een ander moment tussen 28 augustus 2022 en maart 2023."

Transavia vliegt normaal gesproken 55 keer per dag vanaf Schiphol. Dat komt dus neer op 2.475 vluchten in die periode, waarvan nu zo'n 10 procent geschrapt wordt.

"Er is een groep die wordt gedupeerd door deze reductie in capaciteit", stelt topman Marcel de Nooijer. "Dat doet pijn. Dit is een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf. Het gedwongen reduceren van het aantal passagiers is zeer ongewenst en moet eenmalig en kortstondig zijn."

De mensen van wie de vlucht niet doorgaat, worden daar woensdag over ingelicht.

Schiphol zucht al een aantal maanden onder een groot personeelstekort en dat zal in de zomer nog niet opgelost zijn. Om de drukte het hoofd te bieden, vraagt de luchthaven de vliegmaatschappijen om het aantal passagiers terug te brengen.

Alleen in de maand juli gaat het dagelijks om een vermindering van de capaciteit met 13.500 stoelen. KLM neemt daarvan de helft voor haar rekening. De rest moet door andere luchtvaartmaatschappijen worden ingevuld.