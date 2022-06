Nu de kans groter wordt dat Rusland de gaskraan aankomende winter volledig dichtdraait, is het beter om kerncentrales die op sluiten staan nog even open te houden, zegt het hoofd van energieagentschap IEA woensdag in een interview met Financial Times (FT).

Rusland heeft de afgelopen weken de gasleveringen aan een aantal Europese landen stilgelegd, omdat die weigerden in roebels te betalen. Dat geldt ook voor de levering aan Nederland. Dat wil echter niet zeggen dat we helemaal niet meer aan Russisch gas kunnen komen, want we kunnen het nog steeds importeren vanuit andere landen.

Maar als de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan naar alle Europese landen dichtdraait, wordt dat veel moeilijker. Volgens IEA-directeur Fatih Birol moeten we ons voorbereiden op zo'n scenario. In het interview met FT zegt hij blij te zijn met de heropening van kolencentrales in onder andere Nederland, maar volgens hem gaan de maatregelen nog niet ver genoeg.

"Hoe dichter we bij de winter komen, hoe forser de maatregelen zullen moeten worden", zegt Birol. Hij dringt bij landen aan op uitstel van de geplande sluiting van kerncentrales. In Nederland ligt zo'n sluiting niet op tafel, maar in buurland Duitsland zou de helft van de kerncentrales eind dit jaar moeten stoppen met werken. In België mogen ze zeker tot 2035 openblijven.

De EU was tot voor kort voor 40 procent van haar gasverbruik afhankelijk van Rusland, maar heeft dat aandeel volgens consultancykantoor ICIS ondertussen kunnen terugbrengen naar 20 procent. Gas wordt naast het verbruik door huishoudens ook gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Om dat laatste niet in gevaar te brengen, besloot klimaatminister Rob Jetten maandag om in ons land meer elektriciteit op te wekken met steenkool.