Schiphol heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de chaos op de luchthaven de komende maanden beperkt blijft. Maar wat betekent dit voor reizigers? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wanneer komt er meer duidelijkheid over het schrappen van vluchten?

Schiphol maakte onlangs bekend dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. De slotcoördinator van de luchthaven bepaalt wat dat per maatschappij gaat betekenen. Daar wordt binnenkort meer duidelijkheid over verwacht.

Gebeurt het vaak dat mensen een vliegtuig missen?

Dat gebeurt uiteraard, maar volgens Schiphol valt het mee. "In relatie tot de drukte bij de securitycontrole van de afgelopen tijd zien we dat verreweg de meeste reizigers hun vlucht halen", vertelt een woordvoerder van de luchthaven.

Waar kan ik het beste inchecken en mijn koffer kwijt?

Passagiers kunnen dat het beste doen in de vertrekhal waar ze kunnen inchecken voor de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen.

Kan ik vanwege de chaos mijn vliegticket gratis annuleren?

Reizigers die hun reis annuleren om de mogelijke chaos op Schiphol te vermijden, kunnen dit niet gratis doen. Reisbranchevereniging ANVR laat weten dat de problemen op de luchthaven geen geldige reden zijn. Directeur Frank Oostdam benadrukt dat het voor veel reisorganisaties het einde zou betekenen als mensen vanwege de gevreesde chaos massaal vakanties annuleren.

Ook reisorganisaties TUI en Sunweb zeggen dat "onzekerheid en gevoel" geen legitieme redenen zijn. Ze adviseren klanten op dit moment nog even geduld te hebben tot er meer duidelijk is over de beperking van de capaciteit.

Wie kan ik aansprakelijk stellen als mijn reis geannuleerd wordt en heb ik recht op een schadevergoeding?

De luchtvaartmaatschappij moet je bij een annulering bepaalde keuzes bieden, zoals de ticketprijs binnen zeven dagen terugbetalen en indien van toepassing een gratis vlucht naar het beginpunt van je reis.

Volgens de Consumentenbond is het verder mogelijk een eerstvolgende, vergelijkbare vlucht naar je eindbestemming te kiezen of een vergelijkbare vlucht op een dag die je zelf kiest.

Niet de luchtvaartmaatschappij, maar de passagier mag die keuze maken. Als het nodig is, moet de luchtvaartmaatschappij ook bijstand verlenen. Denk aan eten en drinken, een hotelovernachting en vervoer daarnaartoe.

Hoelang moet je van tevoren aanwezig zijn en wat is de wachttijd bij de security op Schiphol?

"We adviseren reizigers om de adviestijd van de luchtvaartmaatschappij waarmee ze reizen aan te houden en niet eerder dan vier uur van tevoren te komen. De wachttijd bij de beveiliging verschilt per dag en moment", aldus een woordvoerder van Schiphol.

Hoe blijf je ervan op de hoogte of jouw vliegreis doorgaat?

Dat gaat via de reisorganisatie of via de luchtvaartmaatschappij. Dat betekent dus de vinger aan de pols houden.

Ontstaat de drukte vanaf bepaalde tijden of op bepaalde dagen?

Schiphol ziet sinds de meivakantie en de periode daarna meer drukte in en rondom het weekend dan doordeweeks.