De kosten voor het levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk zijn in mei opgelopen tot het hoogste punt in ruim veertig jaar. De Britse inflatie kwam in die maand uit op 9,1 procent, meldt het Britse statistiekbureau. In april bedroeg de inflatie al 9 procent, waarmee de consumentenprijzen de sterkste stijging sinds 1982 lieten zien.

Net als in veel andere landen namen in het Verenigd Koninkrijk vooral de prijzen van brandstoffen, elektriciteit en voedsel vorige maand opnieuw sterk toe. De verwachting is dat de situatie nog nijpender zal worden.

De Bank of England denkt dat de inflatie dit jaar zal oplopen tot iets meer dan 11 procent, mede als gevolg van de duurdere energiecontracten waar veel Britten mee te maken krijgen.

De Britse centrale bank verhoogde de rente vorige week al voor de vijfde keer op rij. De regering zal naar eigen zeggen "krachtig blijven optreden om de inflatie te bestrijden".

Door de rente te verhogen, wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar. Dat moet de prijzen drukken. Een hogere rente bestrijdt inflatie, maar remt ook de economische groei.