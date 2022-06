Als gevolg van de coronacrisis en de ingezakte vraag naar vliegen leek de rol van de Airbus A380 uitgespeeld. Nu die vraag juist veel sneller weer aantrekt dan gedacht, wordt de superjumbo steeds vaker weer van stal gehaald.

Na Singapore Airlines en Qantas, zullen ook het Japanse ANA en het Zuid-Koreaanse Korean Air de kolos weer vaker inzetten. Dat terwijl brandstof nu duur is en het viermotorige toestel heel onzuinig is in het gebruik.

Ook het Duitse Lufthansa zou overwegen de A380 weer in te zetten, alhoewel het nog maar weinig piloten heeft die het toestel mogen vliegen.

Het was ooit de bedoeling dat er duizend van deze toestellen gebouwd zouden worden. Het werden er 242. Medio december vorig jaar rolde de laatste de fabriek uit.