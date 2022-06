Voormalig PTT- en KPN-topman Wim Dik is op 83-jarige leeftijd overleden, meldt de lokale afdeling van D66 in Vught. Dik stond na de verzelfstandiging van de PTT van 1989 tot 2000 aan het hoofd van het post- en telecomconcern.

Dik begon na zijn studies in Delft en Rotterdam zijn carrière bij verzorgings- en levensmiddelenconcern Unilever, waar hij opklom tot voorzitter van de directie.

Hij kreeg de leiding over Koninklijke PTT Nederland (KPN) op het moment dat dit bedrijf zich moest omvormen tot privaat bedrijf met tienduizenden werknemers, dat zich uiteindelijk zou opsplitsen in een telecom- en postonderdeel. Onder Dik groeide het bedrijf uit tot een beursgenoteerde onderneming met een beurswaarde van miljarden euro's.

Onder Dik stak KPN ook veel geld in de overname van een Duitse jonge branchegenoot. Later zou blijken dat de schulden bij KPN mede door die miljardenuitgave schrikbarend hard waren opgelopen.

Dik was ook politiek actief. In de jaren zeventig was hij een tijd voorzitter van D66. In het tweede en derde kabinet Van Agt (1981-1982) was hij staatssecretaris van Economische Zaken. Als inwoner van het Noord-Brabantse Helvoirt was hij tot op hoge leeftijd actief als lijstduwer voor de plaatselijke afdeling van D66.