Het kabinet kondigde maandag onverwacht aan dat de kolencentrales opnieuw volledig mogen gaan draaien om de elektriciteitsproductie niet in gevaar te brengen. Nu mogen ze maar op 35 procent van hun capaciteit draaien, maar uit vrees voor een gastekort laat het kabinet dat even los. Experts verwachten daardoor iets goedkopere stroom.

De aankondiging kwam ook voor de kolencentrales zelf als een totale verrassing. Uniper, eigenaar van een van de twee Rotterdamse centrales, laat dinsdag aan het AD weten niet op voorhand ingelicht te zijn over het besluit.

In het kader van klimaatdoelen mogen kolencentrales op dit moment maar op 35 procent van hun capaciteit draaien. In 2030 moeten ze volledig sluiten. Daardoor hebben alle vier de Nederlandse centrales hun voorraad al afgebouwd, dus moeten ze nu snel veel meer kolen aankopen. Dat zal enkele weken in beslag nemen, zegt RWE, dat twee centrales in ons land uitbaat, tegen NU.nl.

Bijkomend probleem is dat die kolen vanaf augustus niet meer uit Rusland mogen komen vanwege sancties tegen het land. "Dat zal op korte termijn de prijs wel even omhoogduwen", zegt Machiel Mulder, hoogleraar Energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij verwacht alleen niet dat die prijs ook lang zo hoog blijft. "In tegenstelling tot gas zijn er nog landen genoeg van waaruit kolen kunnen worden gehaald en het transport daarvan is niet vreselijk duur", legt hij uit. Onder meer de Verenigde Staten, China en Australië produceren ook kolen.

'Kolenmarkt is veel breder en flexibeler dan die voor gas'

Ook energie-expert René Peters van onderzoeksinstituut TNO ziet dit als de makkelijkste en best uitvoerbare optie in deze situatie. "De volumes waar we het in dit geval over hebben, gaan weinig invloed hebben op de wereldwijde kolenprijs", denkt hij. "De kolenmarkt is veel breder en flexibeler dan die voor gas."

Daarbij komt dat de stroomprijs waarschijnlijk licht gaat dalen als er meer elektriciteit met kolen geproduceerd wordt. "Het is goedkoper om elektriciteit te maken met kolen dan met gas", zegt Peters. "Dus nu de centrales weer opengaan, kan de prijs iets lager worden. Al zal die niet meteen weer naar het niveau van voor de stijging gaan."

Momenteel wordt per jaar zo'n 55,30 miljard kilowattuur elektriciteit gemaakt met aardgas, terwijl kolen goed zijn voor slechts 16,54 miljard kilowattuur. Hoe die verhoudingen zullen veranderen na de heropening is niet duidelijk.