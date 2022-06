Reizigers die hun vlucht annuleren om de mogelijke chaos op Schiphol te vermijden, kunnen dit niet gratis doen. Reisbranchevereniging ANVR laat weten dat de problemen op de luchthaven geen geldige reden zijn.

Het zou het einde betekenen voor veel reisorganisaties als mensen vanwege de gevreesde chaos massaal vakanties annuleren, benadrukt ANVR-directeur Frank Oostdam.

Ook reisorganisaties TUI en Sunweb zeggen dat "onzekerheid en gevoel" geen legitieme redenen zijn. Ze adviseren reizigers nog even geduld te hebben tot er meer duidelijk is over het beperken van de capaciteit.

Om de drukte op Schiphol deze zomer het hoofd te kunnen bieden, vraagt de luchthaven aan vliegmaatschappijen om het aantal passagiers terug te brengen. Alleen in de maand juli gaat het dagelijks om een reductie van de capaciteit met 13.500 stoelen.

Het merendeel van die beperking komt voor rekening van KLM, dat ook de grootste gebruiker van de luchthaven is. Ook andere maatschappijen zullen capaciteit moeten inleveren.