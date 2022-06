Drogisterijen en supermarkten zien een enorme toename in de verkoop van coronazelftests. Na ruim een jaar in de winkelschappen bereikte de verkoop eind mei juist een dieptepunt, zegt directeur Jos Jongstra van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) tegen NU.nl.

"De verkoop loopt substantieel op", aldus Jongstra. "Als er weer een echte piek aan komt, kunnen we dat hebben. Er is genoeg voorraad en de prijzen zijn ook redelijk." Toen de voorraden nog niet zo groot waren en de vraag hoog, liepen de prijzen behoorlijk op.

We zitten nu nog ver af van het hoogtepunt in de verkoopaantallen van zelftests. "Eind januari van dit jaar was tot dusver de hoogste piek. Toen gingen er drie miljoen stuks per week over de toonbank in de drogisten en supermarkten."

Coronazelftests kwamen in maart vorig jaar beschikbaar in Nederland. Sindsdien kent de verkoop - net als de coronapandemie - pieken en dalen. "De eerste piek was eind april vorig jaar", weet de directeur van het CBD nog. "Daarna zakte het helemaal in tot 'dansen met Janssen'."

Die episode leidde tot een nieuw piekje. De volgende echte piek was in november, toen een nieuwe lockdown werd aangekondigd en zelftests werden aangeraden. "Ook preventief." De verkoopgolf die toen volgende, hield aan tot het hoogtepunt in januari dit jaar.

"In mei kwam de klad erin, we dachten dat het allemaal voorbij was." Jongstra ziet de vraag naar mondkapjes nog niet opleven. "Mocht dat wel gebeuren, dan hebben we genoeg voorraad in alle soorten en maten."