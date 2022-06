Huizen waren in mei gemiddeld 18,8 procent duurder dan een jaar geleden, melden het statistiekbureau CBS en het Kadaster woensdag. Dat is bijna 1 procent minder dan in april. Ook in februari en maart stegen de prijzen elke maand minder hard dan de maand ervoor.

In het begin van de coronacrisis gingen de prijzen van koophuizen steeds harder omhoog. Waar er in januari 2020 nog 6,3 procent bij kwam, was dat in januari van dit jaar al meer dan vier keer zo veel. In februari en maart zwakte de stijging iets af en in april stabiliseerde deze op 19,7 procent.

Hoewel de afgelopen tijd werd gesproken van een mogelijke afkoeling van de woningmarkt, stijgen de prijzen nog steeds flink in vergelijking met een jaar eerder. "De huizenprijzen gaan sinds januari minder hard omhoog, maar dat betekent niet dat het opeens makkelijker is om een huis te kopen", aldus hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen.

Al sinds vorig najaar stijgen de prijzen van koopwoningen elke maand met ongeveer 20 procent. "Dit vlakt nu langzaamaan af, maar van een minder harde prijsstijging wordt een huis niet ineens goedkoper."

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal van negen jaar geleden zijn de prijzen in mei 2022 zo goed als verdubbeld.