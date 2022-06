Automaker Tesla is in de Verenigde Staten aangeklaagd door twee werknemers die deze maand zijn ontslagen. Ze werkten in de Tesla-fabriek in de plaats Sparks in de staat Nevada. Volgens de twee oud-werknemers heeft het bedrijf niet tijdig aangekondigd dat er ontslagen zouden vallen, wat in strijd is met de wet.

Volgens de oud-werknemers zijn er alleen al in de fabriek in Nevada de afgelopen maanden vijfhonderd mensen ontslagen. Het zou gaan om een reorganisatie die Tesla minstens zestig dagen van tevoren had moeten aankondigen. In plaats daarvan kregen werknemers plotseling te horen dat ze niet meer terug hoefden te komen.

Volgens nieuwsdienst Reuters zei Tesla's topman Elon Musk, de rijkste persoon op aarde, eerder deze maand dat hij een "superslecht gevoel" had over de economie. Als gevolg daarvan zou hij in het personeelsbestand gaan snijden.

De twee oud-werknemers willen nog zestig dagen doorbetaald krijgen van het bedrijf en willen dat andere Tesla-medewerkers in de VS die plotseling zijn ontslagen, ook vergoed worden.

Het bedrijf heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het besluit van de ex-werknemers om naar de rechter te stappen.