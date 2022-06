Een biertje drinken in het café wordt deze zomer in veel gevallen flink duurder. Bierbrouwer Heineken verhoogt de prijzen die cafés en restaurants betalen met gemiddeld 5,8 procent, bevestigt het bedrijf maandag na eerdere berichtgeving in De Telegraaf.

Ook in de supermarkt wordt bier duurder. Daarmee heeft Heineken al eerder afspraken gemaakt over een vergelijkbare verhoging van de prijzen, aldus een woordvoerder.

Heineken Nederland heeft horecaondernemers maandag op de hoogte gesteld van de prijsverhoging. Die gaat op 1 augustus in.

Eerder had de bierbrouwer al laten weten dat prijsverhogingen onvermijdelijk zijn vanwege de gestegen kosten voor energie, maar ook voor grondstoffen als graan. Daarnaast zijn bedrijven meer kwijt aan lonen, verpakkingsmateriaal en transport. Heineken laat weten een deel van de gestegen kosten nu door te berekenen aan de horeca.

Ook vorig jaar verhoogde Heineken al zijn prijzen. Daardoor waren de opbrengsten per hectoliter gemiddeld 8,3 procent hoger.