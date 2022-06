Britten zullen de komende dagen moeite hebben om met de trein op hun werk te komen. Zo'n 50.000 spoormedewerkers in Groot-Brittannië leggen dinsdag, donderdag en zaterdag het werk neer. Het is daarmee de grootste staking op het spoor sinds 1989. Vakbonden eisen een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie.

De tienduizenden spoormedewerkers die staken komen bij dertien verschillende spoorvervoerders vandaan. De staking wordt dan ook over het hele eiland, in zowel Engeland, Wales als Schotland, gevoeld. In Noord-Ierland lijkt niet gestaakt te worden.

Grant Shapps, de Britse minister van Transport, verwacht dat op stakingsdagen zo'n 20 procent van de normale diensten doorgaat. Ook op de dagen waarop officieel niet wordt gestaakt, wordt oponthoud verwacht.

De staking komt voort uit onvrede met lonen. Vakbonden willen dat het spoorpersoneel een loonsverhoging krijgt vanwege de torenhoge inflatie. De inflatie op het Britse eiland behoort tot de hoogste in Europa.

Hoewel de onvrede al een tijdje speelt, hebben gesprekken tussen vakbonden en werkgevers nog niets teweeggebracht, met een grote staking als gevolg. Shapps noemde het besluit van de vakbonden zondag nog "een grote fout" en "ongepast gedrag", omdat Britten hierdoor niet naar ziekenhuisafspraken, werk of schoolexamens kunnen gaan.