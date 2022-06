De wilde staking onder schoonmakers op Schiphol is voorbij, laat de FNV weten. Eerder op de dag ontstond er een spontane staking, omdat niet alle schoonmakers op de luchthaven aanspraak maken op de zomertoeslag van Schiphol. De staking werd opgeschort toen het duidelijk werd dat er binnenkort gesprekken zullen plaatsvinden met de werkgevers en opdrachtgevers van de schoonmakers.

Het gaat om schoonmakers die de vliegtuigen en business lounges van luchtvaartmaatschappijen schoonmaken. Zij werken niet in opdracht van Schiphol, maar van de maatschappijen. Daardoor maken zij geen aanspraak op de bonus van 5,25 euro per uur die andere schoonmakers op Schiphol deze zomer wel krijgen.

Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond zelf is georganiseerd. FNV was dan ook niet direct betrokken. Wel werd de bond gevraagd om te bemiddelen in het conflict. De actie heeft uiteindelijk zo'n anderhalf uur geduurd.

Volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg ging iedereen weer aan het werk toen duidelijk werd dat er binnenkort gesprekken zullen plaatsvinden met de werkgevers en opdrachtgevers van de schoonmakers. Schiphol geeft aan dat de actie "geen impact op de operatie" heeft gehad.