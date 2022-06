De Europese Centrale Bank (ECB) denkt dat de Europese beroepsbevolking met 300.000 tot 1,3 miljoen personen kan groeien als gevolg van de Oekraïense vluchtelingencrisis. De Oekraïners, op de vlucht vanwege de Russische invasie, zouden daarbij de spanning op de Europese arbeidsmarkt kunnen verminderen, schrijft de ECB maandag.

Niet alleen Nederland, maar ook de rest van de eurozone kampt met een krappe (of gespannen) arbeidsmarkt. Dit betekent dat er relatief weinig werklozen zijn vergeleken met het aantal beschikbare banen.

Oekraïense vluchtelingen kunnen die druk op de arbeidsmarkt iets verlichten, schrijft de ECB. De beroepsbevolking binnen de eurozone kan op de middellange termijn met 0,2 tot 0,8 procent groeien door de vluchtelingencrisis. Dat komt neer op 300.000 tot 1,3 miljoen extra mensen. De ECB benadrukt wel dat het om "berekening op een bierviltje" gaat, een grove schatting dus.

In Nederland zijn inmiddels zo'n 62.000 Oekraïners geregistreerd, van wie er 13.200 (zo'n 20 procent) aan het werk zijn. Normaliter mogen vluchtelingen pas na een half jaar aan de slag, maar door een interventie van Brussel hoeven werkgevers vrijwel geen extra administratie te leveren als ze een Oekraïner in dienst willen nemen. Hierdoor kunnen Oekraïense vluchtelingen sneller aan de slag in Nederland.