Tesla's mogen ten minste twee maanden het Chinese kustgebied Beidaihe niet in, waar binnenkort de jaarlijkse zomerbijeenkomst van Chinese leiders plaatsvindt. China is waarschijnlijk bezorgd over spionage, vanwege camera's die op de voertuigen zijn geïnstalleerd.

De verkeerspolitie van de Beidaihe gaf geen officiële reden voor het Tesla-verbod, maar zei dat het "nationale aangelegenheden" betrof. Begin juni waren Tesla's ook niet welkom in de stad Chengdu, wat samenviel met een bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de stad. Tesla's werden vorig jaar ook verboden op complexen van het Chinese leger. Dit vanwege bezorgdheid over camera's die voertuigen van het Amerikaanse bedrijf aan boord hebben.

Topman Elon Musk zei destijds dat Tesla niet spioneerde in China en dat het bedrijf zou worden gesloten als het dat wel zou doen. Maanden later zei Tesla dat alle gegevens die worden gegenereerd door auto's die het in China verkoopt, in het land zelf worden opgeslagen.

Autofabrikanten rusten voertuigen steeds vaker uit met camera's en sensoren die beelden van de omgeving kunnen vastleggen. Hoe die afbeeldingen worden gebruikt en waar ze worden opgeslagen, is een uitdaging voor de industrie en autoriteiten over de hele wereld. Ook Tesla's hebben verschillende camera's, om bestuurders te helpen bij onder meer parkeren en van rijstrook wisselen.