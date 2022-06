De plannen van het Verenigd Koninkrijk om eenzijdig de handelsregels van het Noord-Ierse protocol aan te passen zijn "economisch vandalisme" tegen Noord-Ierland. Dat zegt de premier van Ierland, Micheál Martin, zondag tegen BBC News.

Volgens hem zijn er inderdaad problemen aan de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, maar die problemen zouden door middel van goed overleg tussen de Europese Unie en de Britten moeten worden opgelost. Niet door een eenzijdige beslissing van het Verenigd Koninkrijk.

Martin reageert daarmee op de aankondiging die het Verenigd Koninkrijk afgelopen maandag deed. Het land wil de douanegrens tussen Noord-Ierland en de andere drie landen van het VK, Engeland, Wales en Schotland, opheffen en heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. Die douanegrens zou namelijk voor veel problemen zorgen, zoals onnodig papierwerk.

Noord-Ierland hoort bij het Verenigd Koninkrijk, maar Ierland, het land dat tachtig procent van het eiland beslaat waarop Ierland en Noord-Ierland liggen, hoort bij de Europese Unie. Sinds de Brexit hebben het Verenigd Koninkrijk en de EU afgesproken dat goederen die van het VK naar Noord-Ierland gaan aan dezelfde regels moeten voldoen als goederen die naar Europa gaan.

Dit hebben ze gedaan zodat er nooit meer een harde grens hoeft te komen tussen Ierland en Noord-Ierland, omdat dit in het verleden tot grote problemen en veel geweld in de landen heeft geleid.

Plannen zouden slecht zijn voor economie Noord-Ierland

Bedrijven die goederen voor Noord-Ierland produceren, zouden zelf mogen bepalen of ze aan de regels van het VK of de EU willen voldoen wanneer het voorstel wordt doorgevoerd. Volgens Martin is dat erg slecht voor de economie van Noord-Ierland, die op dit moment prima is, zegt hij. Hij vindt dat het Verenigd Koninkrijk dat te weinig benadrukt.

De EU heeft al aangekondigd juridische stappen te gaan zetten tegen het wetsvoorstel van het Verenigd Koninkrijk. De juridische stappen kunnen de Britse regering voor de Europese rechter brengen en tot hoge boetes leiden.