De Amerikaanse beurzen hebben hun slechtste beursweek achter de rug sinds maart 2020. De brede S&P 500-index eindigde vrijdag 5,8 procent lager dan een week eerder. Daarmee is sprake van het grootste weekverlies in New York sinds het begin van de coronacrisis.

De forse renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve die woensdag plaatsvond, zorgde voor een sombere stemming onder beleggers. Het wakkerde de vrees voor economische krimp aan. De centrale bank gaf namelijk aan bereid te zijn een recessie en een hogere werkloosheid te accepteren om de hoge inflatie te bedwingen.

Het snelle opvoeren van de rente wordt altijd als vervelend ervaren door beleggers. Hogere rentetarieven zijn ongunstig voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell onderstreepte vrijdag nog eens dat de Fed de geldontwaarding in 's werelds grootste economie echt wil terugbrengen naar 2 procent. Daarop sloten de belangrijkste graadmeters gemengd.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 29.888,78 punten. De toonaangevende index zakte donderdag al voor het eerst sinds januari vorig jaar onder de 30.000 punten. Voor de S&P 500 was er op de laatste handelsdag van de week wel een klein plusje, van 0,2 procent op 3674,84 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,4 procent bij op 10.798,35 punten, na de koersdreun van 4 procent een dag eerder.

Adobe ging ruim 1 procent lager het weekend in. De softwaremaker gaf een teleurstellende verwachting voor de rest van het jaar. US Steel tikte op zijn beurt een kleine 2 procent aan. De staalfabrikant kwam met beter dan verwachte vooruitzichten voor het huidige kwartaal. Het bedrijf profiteert van de stijgende vraag en de hogere prijzen van staal.

De Chinese webwinkels JD.com en Alibaba hebben beide een notering in New York en stonden ook in de belangstelling. JD.com noteerde een stijging van 5,2 procent, het liet via topman Xin Lijun weten dat het bedrijf overweegt maaltijden te gaan bezorgen. Alibaba klom ongeveer 1 procent nadat volgens een mediabericht de mogelijke beursgang van Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba, een stap dichterbij is.

Amerikaanse beleggers hadden een lang weekeinde. De deuren van Wall Street blijven maandag gesloten vanwege Juneteenth. Dat is de herdenking van het einde van de slavernij in de Verenigde Staten.

De euro was 1,0496 dollar waard, tegen 1,0473 dollar aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 7 procent minder op 109,68 dollar. Brentolie werd zo'n 6 procent goedkoper op 113,05 dollar per vat.