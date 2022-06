Rusland leverde vrijdag fors minder gas aan diverse Europese landen. Onder meer Italië en Frankrijk hebben daar last van, vooral omdat die landen te kampen hebben met een hittegolf, waardoor extra veel energie nodig is om airco's te laten draaien. Handelsprijzen voor gas liepen dan ook flink op.

Italië en Slowakije zeiden vrijdag dat ze 50 procent minder gas geleverd hebben gekregen via de Nord Stream 1-pijplijn, een belangrijke gasverbinding tussen Rusland en Duitsland. Frankrijk gaf zelfs aan helemaal geen gas te hebben gekregen via Duitsland. Ook het Duitse energiebedrijf Uniper zei vrijdag dat het 60 procent minder gas geleverd heeft gekregen dan is afgesproken.

De landen beschuldigen Moskou ervan bewust minder gas te leveren, als politiek drukmiddel. De Russen op hun beurt stellen echter dat de capaciteit van de Nord Stream-pijpleiding tijdelijk kleiner is door technische problemen. Het Duitse bedrijf Siemens moet dat probleem verhelpen, maar doet daar volgens Rusland langer over dan verwacht.

Door de beperkte leveringen van gas liepen de prijzen flink op, onder meer op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs. De prijs op die beurs was de afgelopen dagen toch al opgelopen, onder meer doordat Rusland de afgelopen dagen ook al minder leverde.