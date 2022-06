Hongarije is vrijdag opnieuw voor een akkoord op Europees niveau gaan liggen. Het land blokkeert een voorstel voor een minimumtarief winstbelasting van 15 procent. Het is niet voor het eerst dat de Hongaren dwarsliggen: het land blokkeerde eerder al meerdere voorstellen om de invoer van Russische olie aan banden te leggen.

Het introduceren van een minimumtarief winstbelasting staat al bijna een half jaar hoog op het lijstje van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. Dat voorzitterschap komt eind deze maand tot z'n eind.

De Fransen leken hun periode af te sluiten met een akkoord over de hervorming van de winstbelasting. Polen, de grootste tegenstander hiervan, ging vrijdag overstag na een aantal concessies vanuit de EU. Tot Hongarije het voorstel torpedeerde.

"Hongarije kan niet akkoord gaan met de belastingrichtlijn. We zijn nog niet klaar", zei de Hongaarse minister van Financiën Mihaly Varga tegen z'n ambtgenoten. De Hongaren zouden onder meer bang zijn dat het huidige voorstel verder gaat dan andere landen, waardoor de EU-landen met een concurrentienadeel komen te zitten vergelijken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

De Franse evenknie van Varga, Bruno Le Maire, zegt dat deze problemen allang opgelost zijn en dat een akkoord juist goed is voor de EU. Le Maire laat weten dat hij de moed niet opgeeft, hoewel hij een akkoord sluiten "moeilijk" acht.

De beoogde richtlijn is gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel, met als doel belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Daarin is opgenomen dat multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer nergens ter wereld minder dan 15 procent belasting mogen betalen. De multinationals moeten gaan betalen in de landen waar hun klanten zitten, en niet alleen in het land waar de hoofdvestiging staat.