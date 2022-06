De Franse bank BNP Paribas heeft interesse in een overname van ABN AMRO, meldt het financiële persagentschap Bloomberg vrijdag. ABN AMRO is sinds de financiële crisis in handen van de Nederlandse Staat en de bank zou met de overheid in onderhandeling zijn over een verkoop.

BNP Paribas wil met de overname verder uitbreiden in Noord-Europa en zijn tak voor bedrijfsleningen versterken, zeggen ingewijden. Het aandeel van ABN AMRO schoot in één klap met 17 procent omhoog toen het nieuws bekend werd.

Opmerkelijk detail: BNP Paribas nam in 2008, in de nasleep van de financiële crisis, al de Belgische Fortis Bank over. Deze bank was op dat moment de eigenaar van ABN AMRO. Die werd vervolgens op haar beurt overgenomen door de Nederlandse Staat, zodat het bedrijf niet failliet zou gaan.

Het ministerie van Financiën laat weten dat het niet wil reageren op het nieuws en dat er geregeld gesprekken zijn met belanghebbenden over staatsdeelnemingen. ABN AMRO wil geen commentaar geven.

Volgens bronnen is de Nederlandse overheid momenteel niet van plan om de overnamevoorstellen serieus in overweging te nemen. Er zou één verkennend gesprek zijn geweest waarin de bank haar interesse toonde, maar daar blijft het voorlopig bij.