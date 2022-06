Werknemers zien hun koopkracht verdampen nu de brandstof-, energie- en voedselprijzen blijven stijgen, maar hebben daardoor geen recht op een hoger salaris. Toch staan ze momenteel wel sterker in hun schoenen om over een salarisverhoging te onderhandelen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

"We zitten nu echt in een werknemersmarkt, dus mensen kunnen bij hun baas aankloppen om tussentijds te onderhandelen over een hoger loon. Een werkgever is niet verplicht om de lonen te verhogen, ook niet als werknemers hun rekeningen niet meer kunnen betalen vanwege de inflatie", zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

"Maar vanwege de krapte kan een bedrijf een werknemer bijvoorbeeld tegemoetkomen om hem op die manier te behouden. Bovendien kan er ook over het salaris worden onderhandeld tijdens de contractbespreking."

Werkgeversvereniging AWVN laat weten dat werknemers op dit moment meer onderhandelingskracht hebben. "En we zien dat er de afgelopen maanden steeds meer afspraken worden gemaakt over nominale bedragen in cao's. Dan gaat het vooral om werknemers die rond het minimumloon zitten."

Ongeveer 1,25 miljoen werknemers krijgen dit jaar naast een structurele loonsverhoging ook een maandelijks vast bedrag dat oploopt tot 105 euro. Het gaat om werknemers in lagere salarisschalen die onder meer werkzaam zijn in ziekenhuizen, de ggz, de gehandicaptenzorg en de motorvoertuigenbranche.

Flinke loonstijgingen bij cao-onderhandelingen

Werkgevers zijn vanwege de oplopende inflatie ook steeds vaker bereid tot flinke loonstijgingen bij cao-onderhandelingen. Zo krijgen ruim 110.000 bouwvakkers volgend jaar een loonsverhoging van 5 procent, de grootste stijging ooit.

De FNV geeft aan dat er sprake is van een kentering bij bedrijven, maar vindt dat de lonen nog altijd te veel achterblijven bij de inflatie. De vakbond zal dan ook een fors hogere looneis neerleggen in het komende cao-seizoen.

Volgens arbeidsrechtadvocaat Besselink zijn er bijna geen juridische conflicten als het over inflatie gaat. "Er zijn nauwelijks procedures. Als werknemer neem je ook een risico om je werkgever voor de rechter te dagen. Dat zorgt uiteindelijk voor een verstoorde arbeidsrelatie."