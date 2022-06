Schiphol heeft in mei 5,2 miljoen reizigers over de vloer gekregen, meldt de luchthaven vrijdag. In mei 2019, toen er nog geen sprake was van corona, waren dat er 6,4 miljoen. Ondanks de chaos en problemen vanwege het personeelstekort hield Schiphol zich dus overeind.

De luchthaven kampte vorige maand vooral met personeelstekorten tijdens de meivakantie. Daardoor werden er last minute nog vluchten geschrapt en moesten mensen uren in de rij wachten.

Die problemen zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Daardoor Schiphol ziet zich genoodzaakt in de zomer een limiet te zetten op het aantal passagiers. Ook schrapt de luchthaven vluchten.

Toch konden er in mei nog 5,2 miljoen mensen het vliegtuig nemen. 1,7 miljoen reizigers daarvan werden dubbel geteld omdat ze een overstap hadden; als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Het gaat dus om 850.000 unieke passagiers.

Dat zijn meer reizigers dan de afgelopen twee jaar, toen de luchtvaartwereld leed onder de coronacrisis. In mei 2020 werden er 200.000 passagiers vervoerd, in mei vorig jaar waren dat er 1,1 miljoen. In 2019 kwamen er in mei nog 6,4 reizigers over de vloer op de luchthaven.

Het aantal vluchten steeg in vergelijking met vorig jaar 147 procent naar 38.420. Dat is wel nog steeds 14 procent minder dan voor de coronacrisis.