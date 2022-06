De Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen mag onder voorwaarden weer open voor een periode van drie maanden, meldt de Belgische toezichthouder FAVV vrijdag. De fabriek moest in april de deuren sluiten nadat er een salmonellabesmetting was vastgesteld.

Op 8 april trok het FAVV de vergunning van de fabriek in en werden alle Kinder-producten die bij de fabriek geproduceerd werden wereldwijd uit de schappen gehaald. Het ging om onder meer Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schoko-bons. Ook in Nederland sloeg voedselwaakhond NVWA alarm.

Vrijdag mag de fabriek voor zeker drie maanden open, maar het snoepgoed komt niet meteen terug in de supermarkt. Het FAVV wil de komende maanden gebruiken om de producten te controleren. Bij een positief resultaat mag de chocolade opnieuw in de schappen worden gelegd.

Als over drie maanden blijkt dat de fabriek goed werkt en het risico op een nieuwe salmonellabesmetting zo goed als uitgesloten kan worden, mag de fabriek weer definitief open.