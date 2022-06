Alle 164 leden van de wereldhandelsorganisatie WTO, waaronder Nederland, bereikten vrijdagochtend na twee jaar onderhandelen een akkoord over het vrijgeven van patenten op coronavaccins. Politici wereldwijd pleitten daar al langer voor, maar tot nu toe werd een deal tegengehouden door de farmaceutische industrie. De deal komt op een moment dat er eigenlijk geen vraag meer is naar coronavaccins.

Sinds het begin van de coronacrisis wordt er vanuit verschillende hoeken geroepen dat farmaceutische bedrijven als Pfizer en Moderna de patenten op hun coronavaccins moeten vrijgeven.

Op die manier zouden armere landen makkelijker toegang hebben tot de vaccins, omdat ze dan daar geproduceerd kunnen worden. Het in grote hoeveelheden aankopen van vaccins is financieel gezien niet voor elk land een optie.

Lang was de farmaceutische industrie tegen het voorstel. Het argument was dat dat tot verstoringen in de productie zou leiden. Volgens de internationale belangenvereniging IFPMA ontbreekt het bedrijven die geen vaccins produceren aan knowhow en ervaring om zo'n coronavaccin in elkaar te zetten.

'Deal zal tot geen enkele nieuwe vaccinfabriek leiden'

Na twee jaar ligt er dan toch een akkoord, al is dat rijkelijk laat. De coronapandemie is in de meeste landen al op zijn retour en de vaccinmakers hebben hun product ondertussen voor veel geld wereldwijd aan de man gebracht. De deal zal dan ook geen impact hebben op de productie, want veel landen zitten nu met een overschot.

In mei was er een wereldwijd overschot van 2,1 miljard coronavaccins en er worden bijna geen vaccins meer geproduceerd. Dat gaf ook de Indiase handelsminister Piyush Goyal, een van de grootste voorstanders van patentloze vaccins, eerder deze week toe. "Dit akkoord gaat tot geen enkele nieuwe vaccinfabriek leiden", zei hij. "Het is gewoon te laat. Er is geen vraag meer naar coronavaccins."

Het is de eerste keer sinds 2013 dat de WTO een wereldwijde handelsdeal heeft afgesloten. Naast de vaccindeal werden er ook afspraken gemaakt over onder meer het aan banden leggen van subsidies voor visserij.