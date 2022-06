Gemeenten mogen vanaf 2023 lagere parkeertarieven rekenen voor elektrische auto's en auto's die op waterstof rijden. Het kabinet wil daarvoor de Gemeentewet aanpassen. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in een brief de Tweede Kamer.

Als de wet is aangepast, is het aan de gemeenten zelf om te bepalen of ze hierin meegaan. Sowieso gaan gemeenten zelf over parkeertarieven.

Gemeenten bepalen om te beginnen of een gebied betaald parkeren is of niet. "En hoeveel dat dan kost." Dat is zo geregeld in de Gemeentewet. "Zij kunnen er vanaf volgend jaar dus voor kiezen om elektrische auto's korting te geven", aldus het ministerie.

Dat kan zowel bij gewoon parkeren bij een meter of via een app, als bij vergunningparkeren. De maatregel is bedoeld om schoon rijden te stimuleren.

Het geldt dan ook alleen voor volledig schone auto's, dus niet voor hybride wagens of zuinige auto's.