Reisorganisatie Corendon schrapt en verplaatst de komende twee maanden vakantievluchten op Schiphol vanwege het tekort aan personeel op de luchthaven. Dat heeft Corendon donderdag bekendgemaakt.

De reisorganisatie schrapt 35 vluchten op Schiphol door ze samen te voegen met andere vluchten of te verplaatsen naar regionale luchthavens. Verder verplaatst Corendon nog eens 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam.

Het concern heeft daartoe besloten na de chaotische taferelen op Schiphol in de meivakantie. Het bedrijf verlaagt daarmee het aantal Corendon-vluchten vanaf Schiphol met ongeveer een kwart.

Schiphol kampt nog steeds met grote personeelstekorten bij de veiligheidscontrole en heeft inmiddels aangekondigd in de zomermaanden veel minder passagiers te kunnen verwelkomen dan gepland. De luchthaven maakt donderdagavond bekend hoeveel vluchten worden geschrapt.

"Door snel te handelen hadden we de mogelijkheid om de beperkte ruimte te gebruiken die er in Rotterdam nog was. We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren", zegt CEO Steven van der Heijden.

Corendon kan klanten nog geen duidelijkheid over hun vlucht geven. "We hebben ook vele tienduizenden plaatsen geboekt op vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM en Transavia. We zijn van deze partijen afhankelijk voor nadere informatie over het al dan niet doorgaan van hun vluchten."