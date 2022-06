De vier flitsbezorgers draaien dit jaar in Nederland naar verwachting een omzet van 500 miljoen euro. Dat zocht marktonderzoeker GfK uit op verzoek van NU.nl, op basis van de recentste cijfers en ontwikkelingen. De verdiensten van de flitsbezorgers zijn peanuts ten opzichte van de 45 miljard euro die de supermarkten omzetten.

"Het is nog kruimelwerk", zegt Norman Buysse van GfK. "De diensten van de flitsbezorgers worden ook selectief aangeboden en er wordt selectief gebruik van gemaakt." De bezorgers zijn lang niet overal actief en het zijn vooral jongeren die ervan gebruikmaken.

Slechts een beperkt aantal mensen, zo'n 600.000 van boven de achttien jaar, bestelt wel eens bij de flitsbezorgers. Toch is er wel een markt voor, denkt Buysse. "De meeste mensen die er bestellen, doen dat op het moment dat ze ontdekken dat ze iets vergeten zijn bij het boodschappen doen."

Die producten gaan in theorie ten koste van de omzet van de reguliere supermarkt. "Als je het niet besteld had, was je waarschijnlijk teruggegaan naar de supermarkt." Een ander deel van de producten zijn impulsaankopen, spullen die anders misschien wel helemaal nooit verkocht zouden zijn.

"Niet alles is dus weggesnoept bij de supermarkten", zegt Buysse. Bij de flitsbezorgers worden opvallend veel ongezonde dingen worden besteld. "Koek, chips, chocolade en kauwgom worden het meest besteld." En ook alcohol doet het goed.

Het gemiddelde bedrag dat bij de flitsbezorger wordt afgerekend is 18 euro per keer.