Twintig bedrijven hebben meer dan twintigduizend vacatures openstaan. Nu.nl vroeg deze bedrijven naar het aantal werknemers dat ze hebben, hadden en zouden willen hebben. Sommige bedrijven zitten midden in reorganisaties, andere groeien zo onstuimig dat er niet tegenop te werven valt. Eén ding hebben ze gemeen: als het even kan, laten ze niemand meer de deur uitlopen.

ING, NS, Achmea, KPN en PostNL zijn voorbeelden van bedrijven die reorganisaties, veranderprocessen, transformaties of hoe je het noemt hebben lopen, maar ook honderden tot duizenden vacatures hebben uitstaan.

"De hoeveelheid post krimpt ieder jaar terwijl de hoeveelheid pakketten juist groeit", zegt Dagna Hoogkamer van PostNL. "Daarom passen we de organisatie zo goed mogelijk aan aan die volumes." Dat betekent dat op sommige plekken werknemers niet meer nodig zijn, en op andere juist wel. "Wanneer iemand op een plek niet meer nodig is, willen we die toch dolgraag houden op een andere plek. We doen ons uiterste best niemand meer de deur uit te laten lopen."



Ook de twintig andere bedrijven geven aan dat per saldo geen banen meer verdwijnen en dat gedwongen ontslagen al helemaal niet aan de orde zijn.

Een jong en sterk groeiend bedrijf als ASML krijgt nu voor het eerst te maken met werknemers die met pensioen gaan. "Dat is redelijk nieuw voor ons", zegt Monique Mols van de chipmachinemaker. "Daar bovenop hebben wij natuurlijk ook te maken met de krappe arbeidsmarkt."

“Het liefst zou je baby's al een rompertje aandoen met 'I love techniek' daarop” Monique Mols, ASML

ASML zit in de technische hoek en die hebben al veel langer te maken met krapte. "Als je nu tot de ontdekking komt dat je moet investeren in nieuwe mensen, dan ben je te laat." Stages zijn een heel belangrijk 'wapen' in de strijd om de werknemer voor ASML.

"Stagiaires, daar hebben we er een paar honderd per jaar van rondlopen. Een groot deel van hen blijft plakken." Ze laten ook in toenemende mate MBO-leerlingen via leer-werkprogramma's in de cleanroom werken, waar de chipmachines in elkaar gezet worden.

"De praktijk slaat heel goed aan en je hoopt ook dat zij blijven", zegt Mols. "Je wil er zo vroeg mogelijk bij zijn. Het liefst zou je baby's al een rompertje aandoen met 'I love techniek' erop en dan vooral de meisjes."

Bij Kruidvat kun je solliciteren en werken met je beste vriend of vriendin

Het moederbedrijf van drogisten Kruidvat, Trekpleister en parfumerie ICI Paris heeft ook duizenden vacatures. "Dat komt vooral doordat het bijbanen zijn voor de mensen die bij ons werken", zegt José Mes van AS Watson. "En die wisselen vaak van baan. Vooral in de grote steden is dat een uitdaging."

Om die uitdaging het hoofd te bieden, heeft het bedrijf al solliciteren via WhatsApp mogelijk gemaakt, zijn de contracten niet langer dan één A4'tje en krijgen werknemers een premie als ze een nieuwe collega aanbrengen.

"We hebben nu recent ook solliciteren in duo's in de strijd gegooid", zegt Mes. "Je kunt dan samen met je beste vriend of vriendin solliciteren om samen te werken. Het eerste duo is net aangenomen."

Jumbo heeft het grootste aantal vacatures uitstaan, gevolgd door AS Watson, PostNL, Facilicom, Rabobank en Action.