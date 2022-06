Online shoppen zit al jaren in de lift en kreeg tijdens de coronacrisis een extra zetje. Daardoor gaven we in Nederland in het afgelopen half jaar 14,8 miljard euro uit aan online aankopen, volgens thuiswinkel.org. Maar wat als je een aankoop doet bij een webwinkel die vervolgens failliet gaat? Experts leggen uit wat je kunt doen als jij je geld dreigt kwijt te raken.

In principe is er weinig verschil tussen een offline en een online winkel die failliet gaat, zegt Saskia Bierling van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Alle winkels hebben dezelfde plichten aan de consument als het gaat om een faillissement.

Het verschil is dat je bij een online winkel eerst betaalt en daarna wacht op je bestelling. In de tussentijd kan er veel gebeuren. In tegenstelling tot een fysieke winkel, waar je het product meteen meeneemt.

Heb je iets hebt besteld en de webwinkel gaat intussen failliet, dan heb je een grote kans dat je product alsnog gewoon geleverd wordt, vult Gerard Spierenburg van de Consumentenbond aan. Die spullen hebben ze vaak nog op voorraad. "Als het personeel nog aan het werk is, kan het dus zijn dat je spullen nog gewoon jouw kant op komen."

Je kunt je geld (waarschijnlijk) niet terugkrijgen

Als je het product niet hebt ontvangen, of een product hebt ontvangen dat je vervolgens terug wilt sturen, liggen de zaken ingewikkelder. Als je een product niet meer terug kunt sturen omdat het bedrijf waar je het hebt gekocht failliet is gegaan, kun je het product beter houden. "Want van een kale kip kan je niet plukken", stelt Bierling.

Het bedrijf is failliet en heeft dus geen geld meer. Dat maakt van jou een schuldeiser, maar de kans dat je je geld daadwerkelijk terugziet is klein. Je sluit achteraan in een rij van mensen die nog geld terugkrijgen. In dat geval komen de Belastingdienst, het personeel en de leveranciers meestal eerst.

Wordt het product niet geleverd omdat het bedrijf failliet is, dan kun je volgens Spierenburg het best contact opnemen met de curator die wordt aangesteld bij faillissementen. Die kun je vragen of de levering nog door kan gaan. "Anders kan je proberen of je je bestelling nog kan annuleren, maar de vraag is dan ook maar of je je geld nog terugkrijgt."

Als het bedrijf een doorstart maakt, heb je kans dat de nieuwe eigenaren de financiële verplichtingen van het oude bedrijf overnemen. Dan kun je als bestaande klant gewoon nog geholpen worden. Maar als zij bijvoorbeeld doorgaan onder een andere naam, vervallen die verplichtingen. "Dan is de kans groot dat jij je product niet meer zal krijgen, noch je geld."

Bedenk goed voor welke betaaloptie je kiest

Er zijn nog een aantal andere trucjes die je kunnen helpen je geld terug te krijgen, vertelt Spierenburg. Als je betaalt met een creditcard, ben je vaak verzekerd. Zo zou je je geld terug kunnen krijgen. Gebruik je een betaalservice waarmee je achteraf betaalt, zoals Klarna of AfterPay, dan hoef je vaak pas te betalen als je je volledige bestelling hebt ontvangen.

Volgens Bierling is het beter om van tevoren goed te kijken bij wie je een aankoop doet. Zoek het een en ander op over het bedrijf waar je iets koopt. Ook kun je de online commentaren en reviews van andere klanten bekijken, en kijk of het bedrijf onlangs in het nieuws is geweest. "Dan weet je beter bij wie je een aankoop doet."