Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com, Etos en Gall & Gall, is het afgelopen jaar een nog grotere werkgever geworden dan het al was. Met net iets meer dan 33.000 voltijdsbanen in Nederland is het met afstand de grootste particuliere werkgever van ons land. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl, waarbij we bij tientallen bedrijven getallen opvroegen.

Rabobank is met zo'n 25.000 voltijdsbanen de op een na grootste, gevolgd door PostNL met circa 22.000 voltijdsbanen. KLM, dat vorig jaar nog de nummer drie was, is gezakt naar de vierde plek. Het luchtvaartbedrijf telt na grote reorganisatierondes nu nog iets meer dan 19.000 fte.

De vijfde plek is voor NS, op de hielen gevolgd door ABN AMRO. Beide bedrijven hebben iets meer dan 17.000 fte.

De kans is groot dat ASML hen nog dit jaar voorbijstreeft. Dat bedrijf zit nu al tegen die 17.000 aan en groeit bovengemiddeld hard. Afgelopen jaar kwamen er 2.500 meer mensen werken bij de chipmachinemaker in Veldhoven.

Geen ander bedrijf uit de lijst doet het dat na. Zo kreeg Ahold er bijvoorbeeld 1.400 fte bij.

Iconen als Philips en Shell niet meer in top tien

Jumbo valt buiten de top vijf, met circa 15.500 fte. Dat is inclusief La Place, maar zonder HEMA. Dat bedrijf is in het bezit van de familie achter het concern, maar is geen onderdeel van dezelfde onderneming.

ING werd het afgelopen jaar kleiner, maar haalt net als de andere grootbanken de top tien nog wel. De bank staat met bijna 15.000 fte op de negende plek van de grootste werkgevers.

De top tien wordt afgesloten door Facilicom, dat onder andere schoonmaak- en beveiligingsmensen levert. Het Schiedamse bedrijf groeide flink en had begin dit jaar ruim 12.000 fte in dienst.

Verzekeringsconcern Achmea, bekend van Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis, valt net buiten de boot met iets meer dan 11.000 fte.

Philips en VDL halen de top tien ook niet, maar hebben wel meer dan 10.000 fte op de loonlijst staan. KPN haalt de grens van meer dan 10.000 net niet, Shell zit daar inmiddels ruimschoots onder met zo'n 8.500 fte.

Action en Kruidvat groot in banen

Wanneer gekeken wordt naar het aantal mensen dat voor een bedrijf werkt in plaats van het aantal voltijsbanen, dan is AS Watson de grootste na de supermarkten en PostNL.

AS Watson is het moederbedrijf van drogisterijen Kruidvat, Trekpleister en parfumerie ICI Paris. Er werken ruim 26.000 mensen voor die winkels. Koopjesketen Action zit aan dik 19.000.